மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 8 பேர் உள்பட 21 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று - தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த கோரிக்கை + "||" + Belonging to the same family New coronavirus infection in 21 people, including 8 - Demand for intensification of preventive measures

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 8 பேர் உள்பட 21 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று - தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த கோரிக்கை