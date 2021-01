மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 19 ஆயிரம் சிறப்பு பஸ்கள்; சென்னையில் 6 இடங்களில் இருந்து இயக்க ஏற்பாடு + "||" + 19 thousand special buses ahead of Pongal festival; Arrangements to operate from 6 locations in Chennai

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 19 ஆயிரம் சிறப்பு பஸ்கள்; சென்னையில் 6 இடங்களில் இருந்து இயக்க ஏற்பாடு