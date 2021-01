மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை - கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + At Trichy Government Hospital Corona Vaccine Rehearsal - The Collector took the lead

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை - கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது