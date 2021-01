மாவட்ட செய்திகள்

தி்ண்டிவனம் அருகே, போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு அரிவாள் வெட்டு - 2 வாலிபர்களிடம் விசாரணை + "||" + Near Tindivanam, Sickle cut for police sub-inspector - Inquiry into 2 teenagers

தி்ண்டிவனம் அருகே, போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு அரிவாள் வெட்டு - 2 வாலிபர்களிடம் விசாரணை