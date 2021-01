மாவட்ட செய்திகள்

கிராமசபை கூட்டம் என்ற பெயரில் தி.மு.க. மக்களை ஏமாற்றுகிறது- தளவாய்சுந்தரம் குற்றச்சாட்டு + "||" + DMK in the name of village council meeting. Deceives people- Talawaisundaram accusation

கிராமசபை கூட்டம் என்ற பெயரில் தி.மு.க. மக்களை ஏமாற்றுகிறது- தளவாய்சுந்தரம் குற்றச்சாட்டு