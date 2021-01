மாவட்ட செய்திகள்

மேடவாக்கத்தில் எலெக்ட்ரிக்கல் கடையில் தீ விபத்து; பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + Fire at electrical store in Medavakkam; Many lakhs of rupees worth of goods were destroyed by fire

மேடவாக்கத்தில் எலெக்ட்ரிக்கல் கடையில் தீ விபத்து; பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் எரிந்து நாசம்