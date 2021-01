மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு வன்னியன்விடுதியில் 16-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + The first Jallikattu Vanni Hotel in Pudukkottai district will be held on the 16th

