மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய பண்டாரா மாவட்டத்தில் நெஞ்சை உருக்கும் சோகம்; அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பயங்கர தீ; 10 பச்சிளம் குழந்தைகள் பலி; விசாரணைக்கு உத்தரவு + "||" + Heart-melting tragedy in Mumbai's Bandara district; Terrible fire at government hospital; 10 infants killed; Order for High Level Inquiry

மராட்டிய பண்டாரா மாவட்டத்தில் நெஞ்சை உருக்கும் சோகம்; அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பயங்கர தீ; 10 பச்சிளம் குழந்தைகள் பலி; விசாரணைக்கு உத்தரவு