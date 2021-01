மாவட்ட செய்திகள்

விலையில்லா அரிசியில் புழுக்கள் கிடந்ததால் ஆத்திரம்: அரிசி மூட்டையை சாலையில் வீசி சென்ற பொதுமக்கள் + "||" + Anger over worms in priceless rice: Public throwing bundles of rice on the road

விலையில்லா அரிசியில் புழுக்கள் கிடந்ததால் ஆத்திரம்: அரிசி மூட்டையை சாலையில் வீசி சென்ற பொதுமக்கள்