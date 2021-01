மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. மக்கள் கிராமசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற கிராம பெண் உதவியாளர் பணியிடை நீக்கம் - தாசில்தார் நடவடிக்கை + "||" + DMK Dismissal of village female assistant who participated in people's gram sabha meeting - Tasildar action

தி.மு.க. மக்கள் கிராமசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற கிராம பெண் உதவியாளர் பணியிடை நீக்கம் - தாசில்தார் நடவடிக்கை