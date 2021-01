மாவட்ட செய்திகள்

நன்கு சமைத்த கோழி இறைச்சி, முட்டை சாப்பிடலாம் பறவை காய்ச்சல் குறித்து பொதுமக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Well-cooked chicken, eggs can be eaten The public need not fear about bird flu - Collector Information

நன்கு சமைத்த கோழி இறைச்சி, முட்டை சாப்பிடலாம் பறவை காய்ச்சல் குறித்து பொதுமக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை - கலெக்டர் தகவல்