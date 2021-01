மாவட்ட செய்திகள்

அம்பர்நாத் பகுதியில் பட்டப்பகலில் நகைக்கடையில் துணிகரம்; துப்பாக்கி முனையில் ரூ.12 லட்சம் நகைகள் கொள்ளை + "||" + Venture into a jewelry store in broad in the Ambernath area; 12 lakh jewelery looted at gunpoint

அம்பர்நாத் பகுதியில் பட்டப்பகலில் நகைக்கடையில் துணிகரம்; துப்பாக்கி முனையில் ரூ.12 லட்சம் நகைகள் கொள்ளை