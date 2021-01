மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் அறுவடைக்கு முன்பே மக்காச்சோள கதிர்கள் முளைக்க தொடங்கின பருத்தியும் பறிக்க முடியாமல் வீணாகிறது + "||" + Due to the continuous rains, the cotton stalks which started germinating before the harvest are wasted without being harvested.

