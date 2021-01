மாவட்ட செய்திகள்

அன்னவாசல் பகுதியில் தொடர் மழையால் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி முளைக்க தொடங்கியது அறந்தாங்கியில் வீட்டு சுவர் இடிந்து விழுந்தது + "||" + Paddy fields in Annavasal area were submerged due to continuous rains and the wall of the house collapsed in Aranthangi.

