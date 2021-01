மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா அரசின் மக்கள் விரோத சட்டங்களுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தீவிர போராட்டம்; சித்தராமையா பேட்டி + "||" + Congress intensifies struggle against anti-people laws of BJP government in Karnataka; Chittaramaya interview

கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா அரசின் மக்கள் விரோத சட்டங்களுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தீவிர போராட்டம்; சித்தராமையா பேட்டி