மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலகம் முன்பு இடைநிலை ஆசிரியர் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம் மாநில கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + The Office of the Director of School Education previously passed a resolution at the state meeting of the Intermediate Teachers Union waiting struggle

பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலகம் முன்பு இடைநிலை ஆசிரியர் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம் மாநில கூட்டத்தில் தீர்மானம்