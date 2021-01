மாவட்ட செய்திகள்

மக்களுக்காக உயிர் தியாகம் செய்யவும் தயாராக இருக்கிறோம்: புதுச்சேரி அமைச்சர் கந்தசாமி + "||" + We are ready to sacrifice our lives for the people: Puducherry Minister Kandasamy

மக்களுக்காக உயிர் தியாகம் செய்யவும் தயாராக இருக்கிறோம்: புதுச்சேரி அமைச்சர் கந்தசாமி