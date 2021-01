மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யத்தில் இருந்து புறப்பட்ட காவிரி விவசாயிகள் நெடும்பயணம் தஞ்சை வந்தது வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தல் + "||" + The long journey of the Cauvery farmers who left Vedaranyam came to Tanjore to demand the repeal of the agricultural laws

வேதாரண்யத்தில் இருந்து புறப்பட்ட காவிரி விவசாயிகள் நெடும்பயணம் தஞ்சை வந்தது வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தல்