மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டையில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை கொலை செய்ய முயன்றவர் நண்பருடன் கைது + "||" + Man arrested for trying to kill police inspector in Ulundurpet

உளுந்தூர்பேட்டையில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை கொலை செய்ய முயன்றவர் நண்பருடன் கைது