மாவட்ட செய்திகள்

திட்டக்குடி அருகே கோர விபத்து: பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து தீப்பிடித்தது; தாய், மகன் உள்பட 3 பேர் பலி + "||" + Kora accident near Tittakkudi: car overturned in a ditch and caught fire; 3 killed including mother, son

திட்டக்குடி அருகே கோர விபத்து: பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து தீப்பிடித்தது; தாய், மகன் உள்பட 3 பேர் பலி