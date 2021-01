மாவட்ட செய்திகள்

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுத்தூண் இடிக்கப்பட்டதை கண்டித்து சென்னையில் இலங்கை தூதரகம் முற்றுகை; வைகோ உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கைது + "||" + Sri Lankan embassy in Chennai besieged over demolition of Mullivaikkal monument; Leaders including Vaiko arrested

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுத்தூண் இடிக்கப்பட்டதை கண்டித்து சென்னையில் இலங்கை தூதரகம் முற்றுகை; வைகோ உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கைது