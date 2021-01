மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வழிமுறை பின்பற்றாதோருக்கு அபராதம்: சென்னை மாநகராட்சியில் ரூ.3½ கோடி வசூல் + "||" + Penalty for non-compliance with Corona method: Rs 3.5 crore collected in Chennai Corporation

கொரோனா வழிமுறை பின்பற்றாதோருக்கு அபராதம்: சென்னை மாநகராட்சியில் ரூ.3½ கோடி வசூல்