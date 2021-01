மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூரை அடுத்த திருநின்றவூரில் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்; 819 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை; அமைச்சர் பாண்டியராஜன் வழங்கினார் + "||" + Private Sector Employment Camp at Thiruninravur next to Tiruvallur; Appointment order for 819 persons; Presented by Minister Pandiyarajan

திருவள்ளூரை அடுத்த திருநின்றவூரில் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்; 819 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை; அமைச்சர் பாண்டியராஜன் வழங்கினார்