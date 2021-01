மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக வருகிற 20-ந் தேதி பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் போராட்டம்: கர்நாடக காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் + "||" + Congress protests in Bangalore on the 20th in support of struggling Delhi farmers: Karnataka Congress state president DK Sivakumar

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக வருகிற 20-ந் தேதி பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் போராட்டம்: கர்நாடக காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார்