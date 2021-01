மாவட்ட செய்திகள்

கீரமங்கலம், கறம்பக்குடி, அன்னவாசல் பகுதிகளில் தொடர் மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Damage to the normal life of the public due to continuous rains in Keeramangalam, Karambakudy and Annavasal areas

கீரமங்கலம், கறம்பக்குடி, அன்னவாசல் பகுதிகளில் தொடர் மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு