மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் இடைவிடாமல் பெய்த மழை: அறந்தாங்கியில் 3 வீடுகளில் சுவர் இடிந்து விழுந்தது + "||" + Uninterrupted rain in Pudukkottai: The wall of 3 houses collapsed in Aranthangi

புதுக்கோட்டையில் இடைவிடாமல் பெய்த மழை: அறந்தாங்கியில் 3 வீடுகளில் சுவர் இடிந்து விழுந்தது