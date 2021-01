மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகைக்காக லாரிகளில் தஞ்சைக்கு வந்து குவியும் வாழைத்தார்கள் விலையும் அதிகரிப்பு + "||" + Arriving in Tanjore in lorries for the Pongal festival and the increase in the price of living

பொங்கல் பண்டிகைக்காக லாரிகளில் தஞ்சைக்கு வந்து குவியும் வாழைத்தார்கள் விலையும் அதிகரிப்பு