மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜனதாவுக்கு ரஜினி ஆதரவு தருவார் மாநில தலைவர் எல்.முருகன் நம்பிக்கை + "||" + State President L Murugan hopes that Rajini will support the BJP in the Assembly elections

சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜனதாவுக்கு ரஜினி ஆதரவு தருவார் மாநில தலைவர் எல்.முருகன் நம்பிக்கை