மாவட்ட செய்திகள்

போராட்டத்தை கைவிட்டு புதுவை மின் ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்பாவிட்டால் பணியிடைநீக்கம்; மின்துறை செயலாளர் எச்சரிக்கை + "||" + Dismissal if new electrical workers do not return to work after giving up the struggle; Electricity Secretary warns

போராட்டத்தை கைவிட்டு புதுவை மின் ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்பாவிட்டால் பணியிடைநீக்கம்; மின்துறை செயலாளர் எச்சரிக்கை