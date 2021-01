மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் மாற்றுக் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அ.தி.மு.க.வில் இணைந்தனர் + "||" + In Kallakurichi, members of the alternative party joined the AIADMK

கள்ளக்குறிச்சியில் மாற்றுக் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அ.தி.மு.க.வில் இணைந்தனர்