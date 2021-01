மாவட்ட செய்திகள்

திசையன்விளை சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு சிறப்பு ஆணை மூலம் மணிமுத்தாறு தண்ணீர் வழங்க வேண்டும்; கலெக்டரிடம், இன்பதுரை எம்.எல்.ஏ. கோரிக்கை + "||" + To provide manimuttaru water by special order to the areas surrounding the vector; Inbathurai MLA request to the Collector

திசையன்விளை சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு சிறப்பு ஆணை மூலம் மணிமுத்தாறு தண்ணீர் வழங்க வேண்டும்; கலெக்டரிடம், இன்பதுரை எம்.எல்.ஏ. கோரிக்கை