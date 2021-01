மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் வட்டாரத்தில் கனமழைக்கு 800 எக்டேர் பயிர்கள் சேதம்; இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை + "||" + 800 hectares of crops damaged due to heavy rains in Vilathikulam area; Request for compensation

விளாத்திகுளம் வட்டாரத்தில் கனமழைக்கு 800 எக்டேர் பயிர்கள் சேதம்; இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை