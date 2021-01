மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் பலத்த மழை: மரக்கிளை முறிந்து விழுந்து வாலிபர் பலி; நண்பர் படுகாயம்; அணையில் மூழ்கிய சிறுவன் கதி என்ன? + "||" + Heavy rains in Nellai: A tree branch fell and killed a youth; Friend injured; What happened to the boy who drowned in the dam?

நெல்லையில் பலத்த மழை: மரக்கிளை முறிந்து விழுந்து வாலிபர் பலி; நண்பர் படுகாயம்; அணையில் மூழ்கிய சிறுவன் கதி என்ன?