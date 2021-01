மாவட்ட செய்திகள்

காவேரிப்பாக்கம் பகுதியில் கஞ்சா, சாராயம் விற்பனை செய்தால் ஊர்க்கூட்டம் போட்டு தடுக்கலாம் - வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. பேச்சு + "||" + If cannabis and liquor are sold in Kaveripakkam area, the mob can be stopped - Northern Region IG Speech

காவேரிப்பாக்கம் பகுதியில் கஞ்சா, சாராயம் விற்பனை செய்தால் ஊர்க்கூட்டம் போட்டு தடுக்கலாம் - வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. பேச்சு