மாவட்ட செய்திகள்

வாழப்பாடியில் வீட்டு கதவை உடைத்து துணிகரம்: தனியார் நிறுவன மேலாளரை தாக்கி கத்திமுனையில் 14 பவுன் நகை கொள்ளை - முகமூடி கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Venture to break down the door of the house in Vazhappadi: Attacking a private company manager 14 pound jewelry robbery at the knife point

வாழப்பாடியில் வீட்டு கதவை உடைத்து துணிகரம்: தனியார் நிறுவன மேலாளரை தாக்கி கத்திமுனையில் 14 பவுன் நகை கொள்ளை - முகமூடி கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு