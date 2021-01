மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் சேதமடைந்த பயிர் குறித்து தமிழக அரசின் உயர்மட்ட குழு ஆய்வு நடத்த வேண்டும் - விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை + "||" + Regarding rain-damaged crop Government of Tamil Nadu High Level Committee to conduct study - Farmers Association Request

மழையால் சேதமடைந்த பயிர் குறித்து தமிழக அரசின் உயர்மட்ட குழு ஆய்வு நடத்த வேண்டும் - விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை