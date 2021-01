மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 511 மையங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படும் மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல் + "||" + Minister Rajesh Tope informs that corona vaccine will be given in 511 centers in Marathaland

