மாவட்ட செய்திகள்

துமகூரு அருகே சம்பவம் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து பெண் சாவு கணவர் சுட்டுக் கொன்றாரா?- போலீஸ் தீவிர விசாரணை + "||" + Was the husband shot dead by a woman in an incident near Tumkur? - Police intensive investigation

துமகூரு அருகே சம்பவம் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து பெண் சாவு கணவர் சுட்டுக் கொன்றாரா?- போலீஸ் தீவிர விசாரணை