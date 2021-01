மாவட்ட செய்திகள்

பருவம் தவறிய மழையால் 4 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சேதம் விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Farmers suffer over 4,000 acres of paddy fields due to unseasonal rains

பருவம் தவறிய மழையால் 4 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சேதம் விவசாயிகள் வேதனை