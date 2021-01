மாவட்ட செய்திகள்

சிறுபான்மையினர் நல திட்டங்களுக்கு புதுவை அரசு முனைப்புகாட்டவில்லை தேசிய ஆணைய துணைத்தலைவர் குற்றச்சாட்டு + "||" + The Deputy Chairman of the National Commission accused the new government of not taking initiative for minority welfare schemes

சிறுபான்மையினர் நல திட்டங்களுக்கு புதுவை அரசு முனைப்புகாட்டவில்லை தேசிய ஆணைய துணைத்தலைவர் குற்றச்சாட்டு