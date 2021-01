மாவட்ட செய்திகள்

பொத்தேரியில் தனியார் மருத்துவ கல்லூரி உதவி பேராசிரியை தற்கொலை தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார் + "||" + An assistant professor of a private medical college in Potheri was hanged by suicide

பொத்தேரியில் தனியார் மருத்துவ கல்லூரி உதவி பேராசிரியை தற்கொலை தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார்