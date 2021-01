மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் சாலை விரிவாக்க பணிக்காக கடை, வீடுகளை அகற்ற நோட்டீஸ் நெடுஞ்சாலை துறையினர் அனுப்பினர் + "||" + The highway department sent notices to remove shops and houses for road widening work in Nellai

