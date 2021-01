மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் விடிய விடிய பெய்த பலத்த மழை குண்டும் குழியுமான சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியதால் மக்கள் அவதி + "||" + Heavy rains in Nellai and Tenkasi districts have left people stranded due to water logging on potholes.

