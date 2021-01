மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தை தொழிலாளர்கள் உருவாகாமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினர் பேட்டி + "||" + Interview with a member of the National Commission for the Protection of the Rights of the Child who takes action to prevent the emergence of child labor

குழந்தை தொழிலாளர்கள் உருவாகாமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினர் பேட்டி