மாவட்ட செய்திகள்

கொண்டகுப்பத்தில் உழவு பணியில் ஈடுபட்டபோது டிராக்டர் கவிழ்ந்து விவசாயி பலி + "||" + A farmer was killed when his tractor overturned while plowing in Kondakuppam

கொண்டகுப்பத்தில் உழவு பணியில் ஈடுபட்டபோது டிராக்டர் கவிழ்ந்து விவசாயி பலி