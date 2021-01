மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் கொட்டும் மழையில் பொங்கல் பொருட்கள் வாங்கிய பொதுமக்கள் + "||" + The public bought Pongal items in the pouring rain in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் கொட்டும் மழையில் பொங்கல் பொருட்கள் வாங்கிய பொதுமக்கள்