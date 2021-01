மாவட்ட செய்திகள்

கே.ஜி.எப்.-2 படத்தில் நடிகர் யஷ் புகைப்பிடிக்கும் காட்சியை நீக்க வேண்டும் சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் வேண்டுகோள் + "||" + In the KGF-2 movie Actor Yash The smoking scene should be removed

