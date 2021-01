மாவட்ட செய்திகள்

திருவாடானை தாலுகாவில் 300 கண்மாய்கள் நிரம்பின உபரி நீர் கடலுக்கு செல்கிறது + "||" + In Thiruvananthapuram taluka, 300 gallons of surplus water goes to the sea

திருவாடானை தாலுகாவில் 300 கண்மாய்கள் நிரம்பின உபரி நீர் கடலுக்கு செல்கிறது