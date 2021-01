மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தொடர் கன மழையால் 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சாய்ந்து நீரில் மூழ்கின + "||" + 1 lakh 30 thousand acres of paddy fields in Thiruvarur district were submerged due to continuous heavy rains

