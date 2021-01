மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் 19-ந்தேதி 438 பள்ளிகள் திறப்பு கிருமிநாசினி தெளித்து தூய்மையாக வைக்க கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + Collector advises to keep 438 schools open in Tanjore district clean by spraying disinfectant on 19th

தஞ்சை மாவட்டத்தில் 19-ந்தேதி 438 பள்ளிகள் திறப்பு கிருமிநாசினி தெளித்து தூய்மையாக வைக்க கலெக்டர் அறிவுரை